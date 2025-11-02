Mucci (SGS): “Nelle periferie della Sicilia, andare a scuola non è tra i bisogni primari. Un ragazzo di 14 anni preferisce lavorare per portare a casa 30 euro, perché la famiglia ha fame

Il SGS Scuola (Sindacato Generale Scuola), ha fatto della lotta alla dispersione scolastica una delle sue priorità strategiche, con un focus specifico sulla Sicilia, dove il fenomeno raggiunge tassi tra i più alti d’Italia (fino al 23,5% in alcune province dell’entroterra, contro la media nazionale del 13%). Molti ragazzi lasciano la scuola per lavorare (in agricoltura, edilizia, commercio informale) o perché le famiglie non possono permettersi trasporti, libri, o semplicemente il tempo sottratto al sostentamento quotidiano. Andare a scuola diventa un “bisogno secondario” quando manca il pane in tavola.
Le cause denunciate da SGS sono molteplici: Povertà educativa familiare: assenza di supporto domestico, analfabetismo di ritorno. Carenza di servizi scolastici: mancanza di mense (solo il 38% delle scuole siciliane ne è dotato), palestre, trasporti pubblici. Tagli alle dotazioniorganiche: riduzione di docenti di sostegno e personale ATA, che penalizza gli studenti fragili Dimensionamento scolastico: chiusura di plessi nei piccoli comuni, che obbliga i ragazzi a percorsi quotidiani di 40-60 km, spesso impossibili. Non dobbiamo dimenticare che un ragazzo che lascia la scuola a 14 anni è un futuro manovale della criminalità. La scuola è l’unico presidio legale che abbiamo. Chiuderla significa consegnare interi quartieri alla mafia.
Porteremo le seguenti proposte direttamente ai tavoli regionali dichiara Mucci: Incremento del30% dei posti di sostegno in Sicilia. Fondo regionale antidispersione. Mense scolastiche obbligatorie in tutti i plessi trasporto scolastico gratuito fino a 16 anni ecc. Inoltre – continua Mucci – bisogna promuovere con l’urgenza del caso, patti educativi di comunità tra scuole, comuni, associazioni e forze dell’ordine. La Sicilia ha talenti enormi, non può perderli per strada. Bisogna monitorare in tempo reale i tassi di abbandono e attivare interventi mirati entro 48 ore dall’assenza ingiustificata. L’istruzione non è un privilegio, è l’unica via d’uscita strutturale dalla povertà” – conclude Mucci.