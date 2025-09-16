Mucci (SGS) “Morire di bullismo o revenge porn, basta girarci attorno”

“Lo abbiamo detto più volte, non possiamo piangere ogni nuova vittima come se si trattasse della prima, parlare per qualche giorno della tragedia e poi ricominciare a correre dietro a priorità diverse” – dichiara Aldo Mucci, che continua: “Non si può morire a quindici anni perché un compagno o una compagna di scuola condivide in una chat immagini scattate o registrate per rimanere private o perché un compagno o una compagna di scuola ti indirizzano frasi capaci di annientare la tua dignità.

Mi sono chiesto – da nonno e da sindacalista – più volte, quanti sono, per esempio, i più giovani che sanno che se hanno il sospetto  che loro contenuti intimi possano essere diffusi online contro il loro volere , senza il loro consenso hanno a disposizione strumenti pubblici e privati per difendersi, ad esempio –  Take it down – piattaforma realizzata dal National Center for Missing and Exploited Childrenper aiutare i minori a rintracciare e a cancellare da Internet foto e video sessualmente espliciti che li riguardano o chiedere, con una mail, aiuto al Garante per la protezione dei dati, alla Polizia di Stato, Telefono Azzurro o telefonando al 1522 Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri?.

Dobbiamo prendere atto che siamo davanti a un’autentica emergenza. Dobbiamo capire cosa non funziona nel sistema integrato di educazione e protezione che dovrebbe garantire ai più giovani il più elementare di tutti i diritti, quello di vivere la loro età al riparo da violenze che arrivano da loro pari e che si consumano in luoghi fisici e digitali nei quali dovrebbero poter vivere sereni. Non possiamo più nasconderci  dietro ad un dito, nelle fragilità dei singoli, nei casi particolari. Girarci attorno serve solo a ritardare la soluzione. Bisogna convincere i giovani – tutti insieme, scuola – famiglia – istituzioni- media – che ci sono soluzioni diverse, che chiedere aiuto è possibile” – conclude Mucci.

