Mucci (SGS) : L’informazione è uno degli elementi fondamentali della vita umana”

Condividi

Visualizzazioni 157

I giornalisti sono figure importanti, collegano territori e attraversando, li raccontano. Il giornalista è chi, consapevole del suo enorme valore, coltiva l’amore per la verità, l’attendibilità delle fonti, la responsabilità del mettere nero su bianco, la consapevolezza delle conseguenze di quanto scrive. Per questo, il giornalismo è anche un luogo di grande libertà. “L’informazione – come ha detto recentemente Papa Leone XIV – è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare. Per questo, ciò che è davvero costruttivo è l’alleanza tra i cittadini e i giornalisti all’insegna dell’impegno per la responsabilità etica e civile”. “L’attentato a Sigfrido Ranucci è un fatto gravissimo, non solo al conduttore di Report, ma alla libertà di informazione dichiara Aldo Mucci. L’informazione è uno degli elementi fondamentali della vita umana, sia a livello individuale che collettivo, una società informata è più equa, innovativa e prospera. Nel nostro Paese, le minacce e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti rappresentano un problema strutturale che mina la libertà di stampa. Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile, esprimiamo solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Siamo vicini – conclude Mucci a tutta la comunità dei giornalisti”.