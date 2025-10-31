Mucci (SGS) Le riforme del Ministro Valditara: “Chi fa falla e sol chi non fa,fa male”

Condividi

“Negli ultimi vent’anni, le riforme scolastiche italiane hanno ricevuto critiche da parte degli esperti, che ne denunciano soprattutto la natura frammentata e spesso inefficace nel risolvere problemi strutturali. Le principali critiche si concentrano su programmi didattici obsoleti, insufficiente investimento in tecnologie e infrastrutture, precarietà e demotivazione dei docenti, e il mantenimento di classi troppo numerose. Questi fattori, secondo gli esperti, contribuiscono a un sistema stressante e poco propenso a sviluppare il pensiero critico, con elevati tassi di abbandono scolastico in alcune aree del Paese”, – scrive Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola -.

“Ne è passata di acqua sotto i ponti prima di vedere le prime riforme. Il ministro Valditara – insediatosi nel 2022, ha attuato riforme scolastiche non realizzate negli ultimi due decenni. Ha introdotto norme più severe per il comportamento degli studenti. Questo mira a contrastare il bullismo e la violenza nelle scuole. Ha enfatizzato l’importanza del “merito” nel sistema educativo, con misure per premiare gli studenti più capaci e per ridurre le disuguaglianze attraverso borse di studio e incentivi. Ha promosso campagne per la sicurezza nelle scuole, inclusa l’introduzione del “daspo scolastico” per genitori o familiari aggressivi (come aggressioni a insegnanti) Ha sostenuto l’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle scuole. Ha lanciato un piano per formare docenti sull’IA. Ha promosso la digitalizzazione delle scuole, con investimenti dal PNRR. Ha introdotto l’insegnamento obbligatorio di educazione civica con enfasi su temi come la Costituzione, l’ambiente e il patriottismo. Ha proposto di rafforzare lo studio della storia italiana e dell’identità nazionale. Ha affrontato la carenza di insegnanti con concorsi e stabilizzazioni, inclusi quelli per docenti di sostegno. Ha aumentato i fondi per l’edilizia scolastica (circa 3 miliardi dal PNRR) per ristrutturare edifici e migliorare l’accessibilità. Ha sostenuto l’alternanza scuola-lavoro. Puntualmente non sono mancate le critiche rivolte al ministro, riguardo ad una serie di iniziative e dichiarazioni: “Contenuti didattici definiti un “ritorno al passato”. “Metodi didattici considerate prescrittive piuttosto che orientative”. “Educazione sessuo-affettiva: definite proposte “fuffa” per la loro mancanza di sostanza” ecc ecc. Sovviene un proverbio di Giovanni Boine poeta e scrittore italiano : “Chi fa falla e sol chi non fa,fa male” (Chi prova a fare qualcosa può correre il rischio di sbagliare, ma chi non agisce commette errori ancora più gravi del fallimento, oltre a dimostrare un atteggiamento leggero e incostante paragonabile al volo di una farfalla). Di voli di farfalla negli ultimi venti anni ne abbiamo visti tanti dichiara Mucci.Molti critici difendono l’operato del Ministro e le riforme introdotte, eventuali errori sono parte inevitabile del processo di cambiamento che possono essere “aggiustate” – conclude Mucci -. In questa prospettiva, le critiche sono il frutto di chi non agisce, di chi non ha mai cercato il dialogo, ma si limita a osservare e giudicare conclude il dirigente sindacale”.