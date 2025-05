Mucci (SGS) : “La Tenda della Dignità e dei Diritti, ricordando Filippo Baio”

Condividi

Come dimenticare la nostra tenda dei diritti, montata nella piazza principale di Favara per poi portarla in tutte le piazze della Sicilia. La tenda rappresentava la protesta degli LSU – ATA, lavoratori delle scuole “sfruttati e dimenticati”da oltre 22 anni dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale scuola.

Una tenda che segnala che lì c’erano i lavoratori delle cooperative, espropriati del diritto alla stabilizzazione i quali vivono una situazione di sofferenza,con carichi di lavoro triplicati, trasferte forzate, con l’utilizzo spregiudicato del sistema della “banca ore”, la quale si presenta puntualmente quando c’è da fare i conti con il TFR, per non parlare poi dell’assenza delle più elementari norme di sicurezza sul lavoro. La nuova sfida lanciata dalla piazza principale di Favara si chiama Tenda della Dignità e dei Diritti. Una evoluzione che definisce il sindacato di strada,il sindacato che serve per eccellenza. “In realtà, dove ci rubano la dignità, noi ci mettiamo le tende” diceva Filippo Baio – rispondendo a chi gli chiedeva. Il valore della tenda come presidio di legalità per i diritti dei lavoratori.

“Attraverso la tenda abbiamo denunciato che i contratti degli ex lsu infrangono tutte le norme Europee, che le gare sono sempre vinte dai “soliti noti”, che gli affidamenti sono prorogati all’infinito, tanto da far intervenire l’ ANAC l’Autorità Nazionale Anticorruzione sul rischio alterazione nell’appalto. Spiegheremo le inchieste per MAFIA, le inchieste della Corte dei Conti. Spiegheremo che il tutto è naturalmente contornato da denaro pubblico. Caro Filippo – scrive Aldo Mucci – abbiamo fatto tanto rumore,tanta fatica, mettendoci anche tanta passione. Alla fine abbiamo vinto.