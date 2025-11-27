Mucci (SGS) : “La storia di Salvo ed il suo straordinario messaggio, Il lavoro ti salva la vita, ma i libri te la cambiano”

Condividi

Salvatore è uno di quei ragazzi che la vita ha messo subito alla prova: a Ballarò, tra i banchi, lo “scaro” che arriva all’alba, le cassette da scaricare con il freddo o con il caldo che ti spacca la schiena. Ed ancora: “Salvo ha lasciato la scuola perché “bisognava portare i soldi a casa “, come dicono tanti da quelle parti. E invece di arrendersi o di prendersela con il mondo, ha tenuto dentro di sé quella voglia di non essere solo “quello delle cassette”.

Ogni volta che ci vedevamo, – dichiara Mucci – gli parlavo di scuola. Annuiva,sorrideva,ma non diceva nulla. Per qualche tempo non l’ho più visto, fino a quando nella cassetta postale del SGS trovo una sua lettera che recitava: “Caro Aldo Mucci, il lavoro ti toglie dalla strada, ti dà da mangiare, ti tiene in piedi. È ossigeno quotidiano, dignità. Senza, rischi di affogare. Ma i libri… i libri sono un’altra cosa. I libri ti portano via da dove sei nato, ti fanno parlare con persone morte da secoli che però capiscono te meglio dei vivi, ti fanno vedere possibilità che nella tua bolla non esistono nemmeno. Ti cambiano il software del cervello: allarghi il vocabolario, allarghi l’empatia, allarghi i sogni. Diventi una versione di te che ieri non avresti neanche riconosciuto. Il lavoro ti salva. I libri ti liberano. Non è mai tardi per cambiare il finale della tua storia.

La lettera prosegue: “Ho preso ad esempio alcune storie vere di autodidatti che sono partiti da zero o da condizioni durissime e, grazie ai libri e allo studio fatto da soli, hanno cambiato per sempre la propria vita e spesso quella del mondo. Abraham Lincoln,solo un anno di scuola in tutta la vita. Leggeva alla luce del camino: la Bibbia, Shakespeare, libri di legge presi in prestito a chilometri di distanza. Divenne avvocato autodidatta e poi presidente degli Stati Uniti. Ramanujan Matematico indiano poverissimo. Nessuna laurea, lavorava come impiegato portuale. Trovò in biblioteca un vecchio libro di matematica avanzata senza dimostrazioni. Li imparò a memoria e poi ne inventò migliaia di nuovi da solo, scrivendoli su fogli volanti. Ramanujan finì a Cambridge e rivoluzionò la teoria dei numeri”. Tanti altri.

Prosegue Salvo: “Ho capito che il filo che li unisce tutti, e che nessuno di loro aveva tempo, soldi o “permessi”. Ma avevano fame. E ogni volta che potevano, rubavano tempo al sonno, al lavoro, alla vita, per leggere, studiare, capire. Non è mai troppo tardi. Serve solo un libro e la testardaggine di chi sa che la propria mente è l’unica cosa che nessuno potrà mai portargli via. I libri me l’hanno cambiata davvero, la vita. E tu, con i tuoi assordanti suggerimenti, sei stato la prima pagina di questo capitolo nuovo della mia vita. Quella di Salvo è una vittoria silenziosa, spesso ignorata dai media che preferiscono raccontare solo i “geni precoci” o i “laureati a 21 anni con 110 e lode”, ma è una vittoria reale. E merita di essere celebrata senza retorica: “Con fatti, con risorse, con meno burocrazia e più porte aperte” -conclude Mucci.