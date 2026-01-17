Mucci (SGS) : “La scuola è tornata protagonista, rompendo anni di sostanziale silenzio”

Condividi

Visualizzazioni 140

“Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sicuramente impresso un’accelerazione visibile alla scuola italiana dal 2022 in poi, e in tanti (soprattutto tra chi apprezza l’approccio “del merito”) gli riconoscono di averla in qualche modo “accesa” o “riaccesa”, dopo anni percepiti come di stallo, ideologizzazione o eccessiva rilassatezza – dichiara Aldo Mucci – leader del sindacato SGS. I punti principali per cui molti gli danno atto di aver ridato energia e centralità al sistema scolastico

Valditara ha introdotto o rilanciato misure per tutelare di più gli insegnanti (es. arresto in flagranza per aggressioni). Per il 2026 ha stanziato ulteriori centinaia di milioni (fino a quasi 1 miliardo in più complessivo per il comparto), inclusi fondi strutturali per tutor e orientatori. Personalizzazione e contrasto dispersione, Agenda Sud potenziata, misure antidispersione che hanno fatto scendere i dati Invalsi sotto la media europea in alcuni indicatori, più insegnanti di italiano per stranieri. Nuove Indicazioni Nazionali (2025-2026) che riportano più storia, radici classiche (Bibbia, Iliade semplificata già in primaria), latino dalla secondaria di I grado in alcune proposte, poesia a memoria, stop alla “semplificazione eccessiva”. Divieto smartphone in classe, lotta ai “diplomifici”,maggiore rigore su occupazioni e violenze, avvicinamento scuola-lavoro con coinvolgimento privati. Contratti e stipendi: Valditara ha chiuso due rinnovi contrattuali in una legislatura (2022-2024 e già avviato il 2025-2027), cosa storica. Se valutiamo il mandato di Valditara proprio su quei criteri, il bilancio è decisamente positivo e il merito va riconosciuto in modo netto. Valditara ha impresso una accelerazione visibile su tutti i fronti: più soldi, più regole, più dibattito, più enfasi sul valore del sapere e del merito. Non è stata una gestione “tranquilla” o di mantenimento: è stata energica, divisiva, a tratti controversa, ma ha tolto la scuola dall’angolo in cui molti la vedevano relegata. Se guardiamo indietro agli ultimi ministri, pochi hanno lasciato un’impronta così marcata e concreta in termini di risorse + orientamento culturale/pedagogico

Dopo anni in cui la scuola sembrava quasi “sottotraccia” ora è di nuovo al centro della scena politica, mediatica e sociale. Quindi sì: se dobbiamo essere onesti, Valditara ha contribuito in modo decisivo a togliere la scuola dal cono d’ombra in cui era finita. Ha imposto un’agenda, ha messo soldi e provvedimenti concreti, ha accettato lo scontro frontale (e le critiche feroci) pur di tenere il tema alto. Per questo, su quei parametri specifici, sì: il giusto merito va dato a Valditara. A breve incontreremo il Ministro” – conclude Mucci.