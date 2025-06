Mucci (SGS) : “La scuola, deve nutrire l’anima tanto quanto la mente dei nostri ragazzi”

Condividi

Su una cosa siamo tutti d’accordo: “La scuola è un luogo dove i giovani imparano a essere cittadini responsabili ed emotivamente equilibrati”. La scuola, infatti, rappresenta un ambiente cruciale per il benessere degli adolescenti, non solo come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di crescita personale e sociale, ma spesso anemiche sul piano emozionale e relazionale.

Purtroppo – dichiara Mucci del direttivo nazionale SGS scuola – il disagio giovanile è una realtà sempre più presente nella nostra società. La famiglia, colonna portante dell’educazione affettiva, continua a perdere terreno sotto il peso della modernità, dell’economia frenetica. Siamo altrettanto consapevoli che non possiamo mettere tutto il peso del disagio giovanile, dell’abbandono, sulle spalle delle sole istituzioni scolastiche. Se vogliamo che la scuola oltre alla mente nutra anche l’anima dei nostri ragazzi, dobbiamo investire in strumenti e risorse adeguate per supportare gli studenti, affinché il disagio giovanile non diventi un ostacolo alla loro crescita. Il ruolo della scuola deve essere affiancato da una “comunità educante”, che coinvolga famiglie, associazioni e altre realtà locali per creare una rete di supporto più ampia. “Per raggiungere questi obiettivi,” conclude Mucci, “sono necessari investimenti concreti e personale qualificato.” Un impegno collettivo che, se diretto anche a contrastare il disagio giovanile, può davvero fare la differenza per il futuro dei giovani e della nostra società” – conclude Mucci.