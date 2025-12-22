Mucci (SGS) : “La Prefettura di Agrigento incarna il ponte tra Stato e territorio. Un lavoro instancabile che rafforza legalità, accoglienza e sviluppo in una provincia al centro di sfide nazionali”

Condividi

Visualizzazioni 178

In un anno segnato da sfide complesse come i flussi migratori, la crisi idrica, la sicurezza urbana e il ruolo di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura, l’istituzione ha operato con impegno costante, coordinando enti locali, Forze dell’Ordine e Protezione Civile per garantire ordine pubblico, accoglienza e sviluppo. Il Palazzo del Governo, sede della Prefettura, è il centro nevralgico di queste attività. Gestione dei Flussi Migratori e il ruolo chiave con Lampedusa: La provincia di Agrigento, con Lampedusa come porta d’ingresso principale, ha affrontato un anno intenso sul fronte migratorio. Nel 2025, sono stati registrati oltre 1.042 sbarchi con circa 51.120 migranti approdati, richiedendo un coordinamento costante per identificazione, accoglienza e trasferimenti. La Prefettura ha disposto trasferimenti no-stop dall’hotspot per evitare sovraffollamenti, collaborando con Questura, Guardia Costiera e organizzazioni internazionali. Procedure come foto-segnalamenti, informative sulla protezione internazionale e servizi di interpretariato hanno supportato la Commissione Territoriale.

Nuovi dirigenti prefettizi, assegnati nel maggio 2025, hanno rafforzato l’area immigrazione. Sicurezza Pubblica e Ordine Territoriale. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, si è riunito frequentemente per affrontare temi come mala-movida a San Leone (con analisi su degrado, commercio abusivo e ritrovi giovanili), intimidazioni agli amministratori locali e vigilanza antimafia. Misure preventive hanno incluso potenziamenti di controlli, DASPO urbano e protocolli per eventi pubblici. Bandi per alloggiamento e ristorazione delle Forze dell’Ordine (soprattutto a Lampedusa) hanno garantito supporto logistico.

L’Ufficio Antimafia ha gestito white list e interdittive per proteggere appalti, inclusi quelli PNRR.Crisi Idrica, Protezione Civile e Agrigento Capitale della Cultura 2025. La grave crisi idrica ha visto la Prefettura coordinare censimenti di strutture ricettive, mappature interattive e incontri con Siciliacque e Protezione Civile regionale (maggio 2025). Tavoli su dissalatore di Porto Empedocle e monitoraggio ambientale hanno affrontato l’emergenza, cruciale per il turismo culturale.Agrigento Capitale Italiana della Cultura ha impegnato la Prefettura in cabine di regia, protocolli d’intesa con ordini professionali e Arcidiocesi, nonché eventi come la visita della Nave Vespucci (oltre 7.000 presenze). Coordinamento PNRR ha monitorato progetti comunali, assicurando avanzamento lavori. Altre Attività: Dal Contrasto al Caporalato alla Formazione. Tavoli sul caporalato hanno esaminato insediamenti informali e interventi PNRR. La Prefettura ha promosso corsi di primo soccorso per il personale e aggiornato white list digitali. Collaborazioni con INPS per sostegno economico e vigilanza su enti locali completano il quadro. Nel 2025, la Prefettura di Agrigento ha dimostrato di essere un baluardo di legalità e coordinamento, affrontando sfide globali con efficienza locale. Un lavoro silenzioso ma essenziale per la sicurezza, l’integrazione e la valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra Stato e cittadini in un anno di grandi opportunità e criticità. Tutte le prefetture sono baluardi dello Stato sul territorio, ma Agrigento si distingue per la combinazione unica di migrazione irregolare massiccia, eventi culturali nazionali e crisi ambientali, rendendo il suo lavoro più “frontaliere” e reattivo rispetto a molte altre.

Il Ruolo della dottoressa Elisa Vaccaro nel Contrasto alla Mafia presso la Prefettura di Agrigento.

La dott.ssa Elisa Vaccaro, attualmente Viceprefetto Vicario della Prefettura, rappresenta una figura chiave nell’amministrazione periferica dello Stato, con una lunga esperienza nel contrasto alle infiltrazioni mafiose. Ha ricoperto ruoli diretti e significativi in strutture e procedimenti antimafia. Esperienza nel Contrasto alle Infiltrazioni Mafiose. Elisa Vaccaro ha maturato una comprovata expertise in materia antimafia: Componente di Commissioni d’Accesso Ispettivo: Ha fatto parte delle commissioni nominate dal Ministero dell’Interno per verificare infiltrazioni mafiose negli enti locali. In passato ha gestito direttamente contatti e attività dell’Ufficio Antimafia, inclusi temi come vittime di mafia, usura e misure preventive. L’ufficio prefettizio rilascia informative e interdittive antimafia, essenziali per proteggere appalti pubblici e imprese (inclusi quelli PNRR). Come Capo di Gabinetto (fino al 2025) e ora Viceprefetto Vicario, coordina attività istituzionali che includono il supporto ai Gruppi Interforze Antimafia (GIA), protocolli con la Procura Distrettuale di Palermo per scambi informativi rapidi, e vigilanza su beni confiscati. Parallelamente, ha gestito delicati dossier migratori (Presidente reggente della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale) e affari internazionali al Ministero dell’Interno. Il Contesto Antimafia ad Agrigento nel 2025. La Prefettura di Agrigento, sotto il Prefetto Caccamo, ha intensificato l’azione antimafia con protocolli rafforzati con la DDA di Palermo, numerose interdittive e collaborazione con la Commissione Regionale Antimafia. In questo quadro, figure come Elisa Vaccaro assicurano continuità e efficacia nella prevenzione amministrativa, complementare alla repressione giudiziaria. Il suo percorso professionale testimonia un impegno costante per la legalità in un territorio storicamente sensibile alle mafie, contribuendo a rafforzare il ruolo della Prefettura come baluardo dello Stato contro le organizzazioni criminali.

In un territorio come quello agrigentino, storicamente sensibile alle dinamiche criminali, il lavoro silenzioso e determinato di figure come la dott.ssa Elisa Vaccaro merita il più profondo riconoscimento. La sua dedizione non solo rafforza le istituzioni, ma ispira fiducia nei cittadini, incarnando i valori di legalità, imparzialità e servizio allo Stato. Un plauso sincero alla dott.ssa Vaccaro per l’impegno profuso: “Un esempio luminoso di come l’amministrazione pubblica possa essere baluardo di civiltà e progresso in Sicilia” – conclude il dirigente nazionale SGS Aldo Mucci.