Mucci (SGS): “La mafia non si combatte con le parole nei convegni, si combatte tenendo aperte le scuole e dando contratti veri a chi ci lavora dentro”

Condividi

Visualizzazioni 79

Non sono un sindacalista “antimafia” nel senso classico (non ho mai fatto parte di associazioni come Addiopizzo, Libera o dei comitati antimafia), lo dichiara Aldo Mucci del Sindacato generale scuola, che aggiunge: la mia lotta alla mafia è strutturale e quotidiana: combattere le conseguenze sociali ed economiche della presenza mafiosa sul territorio siciliano, soprattutto nella scuola e nel mondo del lavoro. La mafia non si batte solo con le denunce o le marce, ma togliendole terreno: lavoro stabile, scuola funzionante, dignità, perché “dove c’è precarietà e abbandono, la mafia recluta”. Ripeto da anni una frase diventata slogan interno all’SGS: “Ogni ragazzo che abbandona la scuola è un potenziale soldato di Cosa Nostra”.

In Sicilia – continua Mucci – il tasso di dispersione scolastica è ancora intorno al 18-20% (dati MIUR 2024), il più alto d’Italia. Nei quartieri popolari di Palermo (Zen, Brancaccio, Sperone), Catania (San Cristoforo, Librino), ecc. i clan reclutano i minori proprio tra i drop-out e tra i ragazzi con famiglie in condizioni di povertà educativa. Ho portato decine di volte questa analisi in audizioni all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) e in incontri con i provveditori: “Se non mettiamo più ATA, più collaboratori scolastici, più insegnanti di sostegno stabili, lasciamo i ragazzi in mezzo alla strada dalle 13 in poi. E lì c’è chi li aspetta con la moto e 50 euro al giorno per fare il palo”. Più volte – dichiara Mucci ho spinto perché vengano mantenuti aperti i plessi scolastici anche nei quartieri ad alta densità mafiosa, anche quando la Regione o i Comuni volevano chiuderli per “razionalizzazione” Più volte ho ripreso un’idea di Gesualdo Bufalino e Michela Murgia: “L’antimafia più efficace non è quella delle parole, ma quella dei fatti: un esercito pacifico di insegnanti e collaboratori scolastici che occupi il territorio dalle 8 alle 18, tutti i giorni. Perché la mafia odia la scuola aperta, odia i ragazzi che studiano, odia chi ha un lavoro dignitoso”. “Non si combatte la mafia con le parole nei convegni, si combatte tenendo aperte le scuole e dando contratti veri a chi ci lavora dentro. Perché un collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato è un poliziotto in più contro Cosa Nostra” – conclude Mucci.