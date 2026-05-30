Mucci (SGS): “La futura Giunta Alonge non è una lista di nominativi, ma una squadra che può segnare un reale cambio di passo”

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“La designazione della futura Giunta da parte di Dino Alonge rappresenta una svolta importante per la nostra città – dichiara Aldo Mucci leader del SGS Scuola- Dopo anni difficili, segnati da instabilità politica e risultati insufficienti, si apre finalmente la concreta possibilità di un’amministrazione coesa e preparata. Desidero soffermarmi in particolare sulla scelta di Paola Antinoro, alla quale mi lega un percorso di collaborazione concreta su numerose azioni sociali realizzate negli anni sul territorio. Avvocato sensibile ai temi della famiglia, dei minori e delle fasce più deboli, Paola ha sempre dimostrato competenza, passione civile e capacità di ascolto. Sempre pronta a “saltare” in macchina e andare ad affrontare qualsiasi problema. La sua presenza in Giunta, insieme a Sergio Burgio e Pasquale Spataro per Fratelli d’Italia, rafforza significativamente il profilo sociale e giuridico della squadra. Accanto a lei, completano la compagine Fabio La Felice (Udc), Nina Falzone (Forza Italia), Chiara Scorsone (Forza Azzurri) e gli assessori di diretta indicazione del candidato sindaco Daniela Catalano e Giuseppe Accolla. Una squadra equilibrata che unisce esperienza, professionalità e radicamento territoriale. Come sindacalista impegnato da sempre nel mondo della scuola, del lavoro e dei diritti, guardo con fiducia a questa Giunta, nella speranza che sappia mettere al centro i bisogni reali dei cittadini: dalla qualità dei servizi educativi e scolastici, al sostegno alle famiglie, dalla legalità alla creazione di opportunità per i giovani e per i lavoratori. Questa non è una semplice distribuzione di incarichi, ma una scelta che può segnare un vero cambio di passo per Agrigento. Auspico che la futura amministrazione sappia dimostrare sul campo concretezza, trasparenza e capacità di dialogo con tutte le realtà della città. Il ballottaggio del 7 e 8 giugno è un’occasione decisiva per ridare alla nostra comunità un governo stabile e all’altezza delle sue potenzialità”.