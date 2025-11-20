Mucci (SGS) : “In Sicilia il lavoro minorile è ancora visto come “formazione”, come “farsi le ossa”. Prima si mangia, poi si studia”

Condividi

“Fino a quando un ragazzino di 14 anni deve scegliere tra la fame della sua famiglia e la scuola, abbiamo fallito come società. E in Sicilia questo succede ancora, nel 2025”.

“In Sicilia il fenomeno dei ragazzi che lasciano la scuola a 13-14 anni per lavorare – spesso in nero, dai campi alle officine, dai mercati ai bar – è ancora drammaticamente diffuso” – dichiara Mucci – E quasi mai è una questione di “non voler studiare” o di pigrizia. È una scelta obbligata, quasi sempre. il frigo è vuoto da giorni, la madre fa le pulizie a nero per 5 euro l’ora, il padre è disoccupato da anni o fa lavori stagionali sottopagati, ci sono fratelli più piccoli da sfamare,bollette da pagare, e 30-40 euro al giorno in contanti fanno la differenza tra mangiare o no. È una realtà durissima, e purtroppo ancora molto diffusa in alcune zone della Sicilia, soprattutto nelle periferie più degradate di città come Palermo, Catania, Gela o Vittoria ecc.

I dati ISTAT e quelli del Ministero dell’Istruzione parlano chiaro:In Sicilia il tasso di dispersione scolastica è ancora intorno al 18-20% (il doppio della media nazionale). Nelle scuole secondarie di primo grado (le medie) già si perde il 4-5% dei ragazzi ogni anno, soprattutto maschi, soprattutto nelle zone rurali e nelle periferie urbane. La povertà educativa è strettamente legata a quella economica: dove l’Isee familiare è sotto i 6-7 mila euro annui, la probabilità che un adolescente abbandoni è altissima. E poi c’è il fattore culturale, che non va sottovalutato: in certi contesti il lavoro minorile è ancora visto come “formazione”, come “farsi le ossa”, come un dovere verso la famiglia. Il messaggio che arriva al ragazzo è: «Prima si mangia, poi si studia». E quando hai fame tutti i giorni, è difficile pensare al futuro astratto di un diploma. Le conseguenze le paghiamo tutti: ragazzi che a 18-20 anni sanno a malapena leggere e scrivere correttamente, che restano intrappolati nel lavoro nero o nella micro-criminalità, che a loro volta faranno figli in condizioni analoghe.

Non è solo un problema di “redistribuzione della ricchezza” o di bonus. Servono interventi mirati e molto duri: controlli reali sul lavoro minorile (che oggi sono ridicoli), presa in carico diretta delle famiglie in povertà estrema da parte dei servizi sociali, scuole che funzionano come comunità (con mense gratuite, doposcuola, sportelli psicologici), percorsi di formazione-lavoro veri per gli over 16 che hanno già abbandonato, così almeno recuperiamo qualcuno – conclude Aldo Mucci dirigente nazionale SGS scuola.