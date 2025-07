Mucci (SGS) “Dl n.90 Università e Ricerca ,PNRR MIM, un passo importante per un Paese moderno”

Condividi

L’approvazione del decreto legge n.90- Disposizioni urgenti per il potenziamento dell’attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca è il frutto di un lavoro portato avanti con equilibrio ed efficacia, un lavoro complesso che riguarda settori strategici come università e ricerca, istruzione e salute . Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. Dichiara Aldo Mucci : “Ringrazio l’amica senatrice Ella Bucalo, FDI vice responsabile dipartimento Istruzione e correlatore del provvedimento approvato in Senato riguardante disposizioni urgenti in tema di Università e Ricerca ed i Ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara, perché grazie alle disposizioni introdotte nel provvedimento si sta costruendo una Italia più competitiva, che cresce giorno dopo giorno ” conclude Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola.