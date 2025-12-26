Mucci (SGS) : “Da una conversazione epistolare con la Premier Giorgia Meloni è nato un dialogo vero”

Condividi

“Con la Premier Giorgia Meloni ci siamo scritti la prima volta: molti pensavano fosse solo un gesto formale, un augurio di circostanza o una risposta protocollare – dichiara Aldo Mucci, invece abbiamo costruito un dialogo vero. La lettera che le inviai sull’Agenda Sud e sul futuro della scuola nel Mezzogiorno ha aperto una porta. È altrettanto positivo e apprezzabile che, ancor prima dell’incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – il quale si è dimostrato aperto al dialogo e all’ascolto – vi sia stata questa attenzione da parte del Presidente Meloni. “Non è scontato che un capo di governo dedichi tempo e attenzione a realtà che non rappresentano masse numericamente imponenti, eppure proprio quelle realtà spesso portano istanze genuine, libere da condizionamenti eccessivi e vicine ai problemi concreti di categorie specifiche”. La sua risposta è arrivata promptly, dimostrando attenzione reale alle questioni sindacali, lontana da pregiudizi politici. “Non è ideologia continua Mucci – è confronto sul merito, per i lavoratori della scuola, per i precari, per gli studenti del Sud che meritano opportunità uguali al resto del Paese”.

Da quella prima lettera è nato un percorso. – dichiara Mucci – SGS non cerca allineamenti, ma soluzioni concrete. Il governo ha mostrato apertura, e noi continuiamo a proporre: più sostegno al Mezzogiorno. Questo dialogo vero, pragmatico, è ciò che serve all’Italia: mettere da parte le divisioni per il bene comune della scuola. La Presidente Meloni, in una nota successiva, ha espresso apprezzamento per il dialogo schietto. Continuiamo su questa strada.” Un esempio virtuoso di come una lettera possa diventare l’inizio di un cambiamento reale, superando stereotipi e costruendo ponti per il futuro della scuola italiana. In un contesto spesso polarizzato, dove i preconcetti e le ideologie prevalgono sul dialogo aperto, avvicinarsi alle istituzioni con onestà intellettuale rappresenta non solo una scelta etica, ma un timeless, oggi più che mai prezioso: promuove il progresso invece del conflitto sterile. “Ringrazio la Presidente Meloni per aver mantenuto aperta la porta del dialogo a un sindacato “piccolo” e autonomo come il nostro. Continueremo così nel 2026: con proposte concrete, determinazione e franchezza. Sono certo che incontreremo molto presto la Premier” – conclude Mucci.