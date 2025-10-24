Mucci (SGS): “Bibbia e latino sono strumenti per capire il presente, retrò è chi studia TikTok”

Condividi

“Le riforme scolastiche in Italia rappresentano un tema complesso e spesso controverso, con interventi normativi che mirano a modernizzare il sistema educativo, affrontando sfide come l’inclusione, la digitalizzazione, la lotta al bullismo e l’adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro” – dichiara Aldo Mucci -. Ed ancora: “Negli ultimi anni, con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sono state introdotte diverse novità, in particolare per l’anno scolastico 2024/2025 e oltre. Le riforme scolastiche italiane sono spesso polarizzanti, con sostenitori che le vedono come passi verso una scuola più moderna e pratica, e detrattori che le accusano di essere retrograde o insufficienti. Critici accusano le riforme Valditara di promuovere un modello conservatore, con elementi come lo studio della Bibbia che potrebbero escludere prospettive multiculturali. Su social e blog, si lamenta un “ritorno al Medioevo”.

Studiare la Bibbia e il latino – dichiara Mucci – non significa essere retrò. Significa, invece, essere radicati nella tradizione che ha plasmato la civiltà occidentale e, al tempo stesso, avere strumenti potentissimi per capire il presente. Il latino non è una lingua morta: è il codice sorgente dell’Europa. Diritto, medicina, scienza: termini come habeas corpus, placebo, DNA derivano dal latino. Conoscerlo è come avere il manuale di istruzioni della nostra cultura. Chi lo studia impara a pensare in modo strutturato, qualità rarissima oggi. La Bibbia non è un libro religioso, è un testo fondativo. Dante, Shakespeare, Kafka, tutti devono qualcosa alla Bibbia. Capirla significa decodificare metà della letteratura mondiale. Concetti come giustizia, libertà, patto sociale nascono lì. Chi ignora la Bibbia non capisce né Locke né la Dichiarazione d’Indipendenza. “Retrò” è chi studia solo TikTok. Il vero retrò è credere che il sapere si riduca a ciò che è virale oggi” – conclude il dirigente sindacale.