Mucci (SGS). “Basta propaganda scolastica e filosofi da salotto”

“L’idea che la scuola italiana sia “vecchia” ha una base reale, legata a un approccio didattico tradizionale e a una lentezza nell’adottare innovazioni pedagogiche – si legge in una nota di Aldo Mucci -. La sfida di oggi, bilanciare tradizione e innovazione, investendo in formazione, infrastrutture e flessibilità, cattura perfettamente l’essenza delle riforme promosse dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, iniziative legislative, che mirano a modernizzare il sistema scolastico italiano senza perdere i valori fondanti della nostra tradizione educativa. In un contesto come quello del 2025, segnato da transazioni digitali accelerate e sfide demografiche, Valditara ha posto al centro del dibattito proprio questo equilibrio: preservare la serietà formativa e l’umanesimo classico, mentre si investe in strumenti per il futuro.

Queste iniziative rappresentano un tentativo concreto di “scuola del futuro” radicata nel passato, come Valditara ha ribadito in audizioni con genitori e docenti. Tuttavia, i “filosofi da salotto” rappresentano l’opposto spesso con chiacchierate inconcludenti, richiamando gli intellettuali da salotto della Belle Époque o dei caffè parigini/londinesi, come Oscar Wilde o i frequentatori dei salotti letterari, ma con un’accezione spregiativa. Sono pensatori che discutono di etica, esistenza e politica in ambienti comodi (salotti borghesi, talk show moderni, Twitter thread), senza sporcarsi le mani con la praxis.

Valditara ha tenuto il suo primo incontro con i rappresentanti dei principali sindacati,ribadendo l’importanza del dialogo per condividere “questioni strategiche di interesse comune” e individuare soluzioni immediate. Ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra segreteria del Ministero e strutture sindacali, con un focus su retribuzioni, valorizzazione del personale e precariato. I sindacati hanno apprezzato l’apertura. Questo insieme di cose e circostanze non ha nessuna importanza per la politica “salottiera” che continua a dipingere Valditara come un ministro “repressivo” e “ideologico”, con un approccio che privilegia valori tradizionali a scapito di inclusione e libertà. “Propaganda scolastica che “uccide” il dialogo” e spegne quella “luce universale” che è la scuola” – conclude Aldo Mucci.