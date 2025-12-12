Mucci : “Il sessismo online non è un fenomeno marginale né innocuo, solidarietà all’on. Savarino”

Condividi

Apprendiamo con preoccupazione degli attacchi personali e delle minacce che sta ricevendo l’Assessore Giusi Savarino sui social network – dichiara Aldo Mucci dirigente SGS Scuola – Nessuno, per il solo fatto di svolgere con impegno il proprio mandato, dovrebbe essere oggetto di odio e violenza verbale. Esprimo a nome personale e dell’organizzazione che rappresento, la piena solidarietà.

Quando la critica politica smette di essere argomentazione (fatti, dati, programmi, visioni alternative) e diventa insulto personale, minaccia, doxxing, auguri di morte, campagne di discredito sessista, non stiamo più parlando di “dibattito democratico acceso”.

Stiamo parlando di aggressione di “Hate storm” tempesta di odio. Il sessismo online non è un fenomeno marginale né innocuo. È una forma sistemica di violenza di genere capace di contribuisce a mantenere le donne fuori negli spazi pubblici digitali e, di conseguenza, nella vita politica, culturale e professionale. All’Assessore Giusi Savarino dico di continuare con determinazione il suo lavoro: la democrazia ha bisogno di voci libere e coraggiose come la sua” – conclude Mucci.