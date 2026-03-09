Mucci, al villaggio Mosè un piccolo diluvio locale : Costruiremo un’arca simbolica contro l’indifferenza

Condividi

Nel cuore del Villaggio Mosè, lungo il trafficato Viale Leonardo Sciascia, una vistosa perdita d’acqua continua a riversarsi sulla carreggiata da ormai una settimana, trasformando un tratto di strada tra il Grand Hotel Mosè e il Palacongressi in una sorta di piccolo torrente artificiale. L’acqua fuoriesce copiosa da una condotta sotterranea danneggiata, creando pozzanghere permanenti, allagamenti sul marciapiede e un evidente spreco di risorsa preziosa in una provincia già martoriata dalla siccità e dalle dispersioni idriche croniche. La segnalazione arriva da diversi residenti e automobilisti della zona, che da giorni assistono impotenti al getto continuo. «È da lunedì scorso che l’acqua esce senza sosta – racconta un commerciante della zona –. Passano le auto e schizzano ovunque, il marciapiede è diventato impraticabile. Abbiamo chiamato AICA più volte, ma nessuno è intervenuto sul serio». Il flusso non è solo fastidioso: in un contesto di rete idrica definita da tutti un “colabrodo”, con perdite medie provinciali che superano il 55-60%, episodi come questo simboleggiano l’emergenza quotidiana che i cittadini agrigentini vivono da anni. Il tratto interessato è proprio quello compreso tra l’ingresso del Grand Hotel Mosè e la struttura del Palacongressi, polo importante per eventi e convegni. La vicinanza a strutture turistiche e ricettive rende il disservizio ancora più paradossale: mentre l’hotel promuove relax e ospitalità, a pochi metri di distanza l’acqua potabile – risorsa sempre più scarsa – finisce letteralmente in strada. AICA, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini che gestisce il servizio, è al centro di un piano di interventi finanziati con fondi PNRR e regionali per ridurre le perdite del 30% entro fine 2026. La presidente ha recentemente annunciato lavori in corso su diversi fronti, inclusi rifacimenti di rete in vari comuni della provincia, ma per il momento nel Villaggio Mosè i disagi persistono. Solo poche settimane fa, video e segnalazioni su social e YouTube hanno documentato perdite idriche e fognarie in altre vie della stessa zona, con cittadini che denunciano “milioni di metri cubi persi per strada” senza interventi rapidi.

Qui l’acqua manca nei rubinetti per giorni, ma quando c’è la perdiamo per strada. È uno scandalo. In una Sicilia che combatte la crisi idrica (con Siciliacque e AICA in perenne braccio di ferro su forniture e debiti), episodi come questo alimentano la frustrazione collettiva. Il paradosso è profondo e amaro: l’uomo, chiamato nella Genesi a “dominare” la terra (Gen 1,28), qui fallisce miseramente nel dominare persino l’elemento base della sua stessa sopravvivenza. La perdita non è solo tecnica (reti colabrodo, ritardi negli interventi AICA nonostante fondi PNRR), ma quasi simbolica: un ritorno parziale al caos primordiale, dove l’acqua – dono divino per eccellenza – diventa spreco, disordine e frustrazione invece che sorgente di vita. Costruiremo un’Arca simbolica contro l’indifferenza: “Se continuano così, affonderemo tutti – dicono i residenti – ma almeno sull’Arca ci sarà posto per chi ha urlato prima”.