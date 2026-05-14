Mucci a Trenitalia: Basta interruzioni del servizio ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento. Pendolari, studenti e lavoratori vogliono più rispetto

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Il Sindacato SGS, in rappresentanza dei lavoratori, dei pendolari e delle comunità interessate, scrive a Trenitalia, per esprimere forte preoccupazione e vibrata protesta in merito alle nuove, prolungate interruzioni del servizio ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento. Nello specifico, dal 15 maggio al 30 settembre 2026 (oltre quattro mesi) la tratta tra Lercara Diramazione e Agrigento subirà sospensioni significative per lavori di potenziamento infrastrutturale. Ulteriori interruzioni sono previste tra Fiumetorto e Lercara Diramazione dal 14 giugno al 13 settembre 2026. Si tratta di un periodo di chiusura straordinariamente lungo che, ancora una volta, penalizza pesantemente un territorio già fortemente svantaggiato sotto il profilo della mobilità.

La linea Palermo-Agrigento rappresenta un’infrastruttura fondamentale per: Pendolari e studenti; Lavoratori che ogni giorno si spostano tra le due province; Il settore turistico dell’area agrigentina, in particolare in vista della stagione estiva; Le imprese e l’economia locale, già provate da decenni di carenze infrastrutturali. Le soluzioni alternative (autobus sostitutivi) si sono dimostrate in passato insufficienti, lente, scomode e spesso inadeguate a gestire il volume di utenza, con gravi disagi soprattutto per persone anziane, disabili e famiglie con bambini.

Esigiamo da RFI un piano dettagliato di servizi sostitutivi adeguati (numero di corse, orari compatibili con esigenze lavorative e scolastiche, capacità dei mezzi, accessibilità); dichiara Mucci. Il Sindacato SGS resta a completa disposizione per ogni approfondimento e partecipazione a incontri istituzionali. La Sicilia interna non può continuare ad essere sistematicamente penalizzata da scelte che, pur condivisibili nella finalità di ammodernamento, risultano di fatto insostenibili per la vita quotidiana di migliaia di cittadini, conclude il dirigente sindacale.