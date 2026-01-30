Movida violenta nel Licatese: 5 D.A.C.Ur a giovani minorenni dopo una rissa in piazza Sant’Angelo

Condividi

Prosegue con fermezza l’azione della Polizia di Stato contro i fenomeni di violenza legati alla movida in provincia di Agrigento. Nei giorni scorsi, il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo ha emesso cinque provvedimenti di D.A.C.Ur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. n. 14/2017, il cosiddetto “DASPO Willy”, nei confronti di altrettanti giovani minorenni.

I provvedimenti fanno seguito a una rissa avvenuta lo scorso 14 dicembre in piazza Sant’Angelo a Licata, che aveva visto coinvolto un gruppo numeroso di ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe scaturito da alcune “parole di troppo”, degenerando rapidamente in uno scontro violento.

Le indagini, condotte dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, si sono avvalse in particolare dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire le fasi più concitate della rissa e di individuare i responsabili, mentre proseguono gli accertamenti per identificare altri soggetti coinvolti.

Sulla base degli elementi raccolti e dell’istruttoria curata dalla Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, per i cinque minorenni è scattato il divieto di accesso e di stazionamento nel luogo della rissa e nelle immediate vicinanze per la durata di un anno.

Nel corso degli stessi controlli, gli agenti hanno inoltre individuato un altro soggetto che, pur non avendo partecipato alla rissa, non avrebbe dovuto trovarsi in quell’area. L’uomo era infatti già destinatario di un precedente DASPO Willy, emesso in seguito a un’altra rissa avvenuta a Licata lo scorso 8 giugno, all’interno di un noto locale della città.

Avendo violato il divieto impostogli, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dalla normativa vigente.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle misure di prevenzione adottate dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza urbana e contrastare con decisione episodi di violenza che turbano la convivenza civile e la tranquillità dei cittadini.