Movida Agrigento, “scambio di complimenti” a Porta di Ponte

Movida ad Agrigento e notte turbolenta tra sabato e domenica nella zona di Porta di Ponte all’ingresso della via Atenea dove due gruppi di giovanissimi si sono scontrati a calci e pugni. Sono subito intervenuti polizia e carabinieri, impegnati in servizi di vigilanza interforze. I facinorosi si sono dileguati. Tra di loro, due, di cui uno di 17 anni, sono stati bloccati e la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria Un ventenne agrigentino ha subito delle ferite, ha rifiutato di essere trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 ed è stato medicato sul posto.