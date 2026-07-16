Movida ad Agrigento, stretta sugli alcolici: stop al vetro e ai distributori dalle 22

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Nuova ordinanza che anticipa alle ore 22 il divieto di vendita di alcolici dai distributori automatici e di bevande in vetro da asporto. La misura, valida fino al 26 settembre, riguarda San Leone e il centro storico e punta a limitare rumori, abbandono di bottiglie e degrado. Bar, pub, chioschi e locali potranno continuare la somministrazione all’interno degli spazi autorizzati o tramite consegna a domicilio, ma non potranno vendere bevande in vetro da asporto nella fascia dalle 22 alle 7. Per chi viola i nuovi orari è prevista una sanzione da 25 a 500 euro, mentre nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni pertinenti al divieto, come cartelli informativi o controlli degli spazi fuori dai propri locali, o di recidiva possono scattare sospensione e revoca delle autorizzazioni.