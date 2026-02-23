Movida ad Agrigento, notte agitata tra via Atenea e piazza San Francesco: un arresto e un agente ferito

Condividi

Serata turbolenta nel cuore della movida agrigentina, dove i controlli rafforzati disposti dalla Questura hanno portato a un arresto e a una denuncia. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito di una segnalazione giunta dalla zona compresa tra via Atenea e piazza San Francesco, abituale punto di ritrovo del fine settimana.

Secondo quanto ricostruito, due giovani originari di Favara avrebbero creato disordini, presumibilmente dopo aver consumato una quantità eccessiva di alcol. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento degli agenti impegnati nel servizio di vigilanza nelle aree ritenute più sensibili.

Un ventiquattrenne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante le fasi concitate dell’operazione, uno dei poliziotti intervenuti è rimasto ferito mentre tentava di ristabilire la calma. Trasportato in ospedale per accertamenti, ha riportato una prognosi di dieci giorni.

Per l’altro giovane, invece, è scattata la denuncia oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari predisposti per garantire maggiore sicurezza nelle zone della città maggiormente frequentate nelle ore notturne.