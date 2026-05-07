Movida ad Agrigento, aggredì un agente durante i controlli: 27enne patteggia la pena

Si chiude con un patteggiamento la vicenda che vedeva imputato un giovane di 27 anni residente a Favara, arrestato nei mesi scorsi dopo un episodio avvenuto nel cuore della movida di Agrigento. L’uomo ha concordato una pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Il fatto risale a circa due mesi fa quando, durante un servizio di controllo delle forze dell’ordine in via Atenea, il giovane avrebbe perso il controllo aggredendo uno dei poliziotti presenti sul posto. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’intervento degli agenti era finalizzato al monitoraggio delle aree maggiormente frequentate dai giovani nelle ore notturne.
Nel corso della colluttazione il poliziotto riportò alcune ferite e fu accompagnato in ospedale, dove i sanitari gli assegnarono una prognosi di dieci giorni. Nella stessa circostanza un’altra persona venne denunciata a piede libero.
L’imputato, assistito dall’avvocato Salvatore Cusumano, ha raggiunto un accordo con la Procura, che ha espresso parere favorevole al patteggiamento successivamente convalidato dal giudice.
Revocata, infine, anche la misura cautelare dell’obbligo di firma che era stata applicata subito dopo l’arresto.