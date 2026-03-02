Motociclista di 35 anni perde la vita in un violento schianto

Condividi

Visualizzazioni 34

Un drammatico incidente stradale si è consumato nella serata di ieri a Salemi, in provincia di Trapani. A perdere la vita è stato Alessio Minore, 35 anni, rimasto vittima di un violento impatto dopo aver perso il controllo della propria moto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20:30 in contrada Gorgazzo. Per cause ancora in fase di accertamento, il centauro sarebbe finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto è stato fatale: il giovane è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Presenti anche i Carabinieri, la Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero comunale e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Marsala, che coordina gli accertamenti del caso.

Profondo lo sconforto tra familiari e amici. Toccante il messaggio del fratello Manuel, che ha espresso sui social tutto il dolore per una perdita improvvisa e devastante, ricordando il legame speciale che li univa e promettendo di custodirne per sempre il ricordo nel cuore.