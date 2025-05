Moto d’acqua, anche a Chioggia i piloti licatesi si distinguono per ottimi piazzamenti. C’è il sigillo EgoGreen

Condividi

Anche nella tappa di Chioggia del Campionato nazionale di moto d’acqua sono arrivati risultati importanti per i piloti licatesi impegnati nella competizione e che avevano già preso parte alla prima tappa di Rimini.

Nell’Endurance F2 1° classificato Angelo Massaro

Nel Ranabaut F2 3° classificato Danny Tilocca

Nella Spark F2 5º classificato Vincenzo Cammilleri.

Grinta, energia e orgoglio siciliano anche a Chioggia!

I vertici di EgoGreen sono entusiasti ancora una volta per aver supportato con sponsorizzazione i piloti licatesi del team Massaro Racing nel Campionato Nazionale di Moto d’Acqua. “Dopo la prima tappa, – dichiara Giancarlo Giavarini – anche a Chioggia i nostri ragazzi hanno portato a casa risultati importanti, dimostrando tenacia e passione, valori che condividiamo pienamente in EgoGreen. Sostenere realtà locali che puntano in alto è parte del nostro impegno quotidiano. Anche in Veneto, – conclude Giavarini – i nostri tre ragazzi si sono fatti valere in un Campionato veramente competitivo.

Prossima tappa il 15 giugno a Lecce.