Moto contro trattore: un morto

Un incidente stradale è avvenuto nei pressi della strada statale 188 a Corleone. E’ morto Giuseppe Graziano, 22 anni, originario di Isola delle Femmine. Per cause da accertare, lui, alla guida di una moto, si è scontrato con un trattore. L’impatto è stato violento. Il 22enne è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.