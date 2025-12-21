Moto contro albero, muore un 18enne

Condividi



Tragedia nella notte a Palermo. Un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 3 nel Parco della Favorita.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, il giovane si trovava a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori controllo andando a schiantarsi contro uno degli alberi che costeggiano viale Diana.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere del veicolo. I sanitari del 118 hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma le condizioni del giovane sono apparse fin da subito gravissime.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.