Mosella, sequestrata l’impresa che esegue i lavori: nominato un amministratore giudiziario

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Sigilli alla Andiva srl, la società che sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria sulla Mosella, finita al centro dell’inchiesta della Procura di Agrigento sull’appalto milionario della strada.

Il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal gip Giuseppe Miceli, è stato eseguito dalla Squadra Mobile. Il sequestro riguarda anche beni mobili e immobili, conti bancari, rapporti contrattuali e quote societarie. Per la gestione della società e dei beni sequestrati è stato nominato un amministratore giudiziario.

L’indagine, coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo e dal sostituto Annalisa Failla, aveva già portato agli arresti domiciliari degli imprenditori favarasi Antonino Milioti e Dino Caramazza, mentre per l’ingegnere Salvatore Castaldo, direttore dei lavori, era scattata una misura interdittiva.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’Andiva sarebbe stata costituita appositamente e intestata a due dipendenti, Giovanna Palillo e Calogero Valenti, che gli investigatori ritengono prestanome. La società avrebbe avuto, sempre secondo la Procura, la funzione di aggirare i controlli antimafia e consentire la partecipazione alla gara per i lavori sulla Mosella.

Particolare attenzione viene riservata alla tempistica: l’Andiva sarebbe stata costituita lo stesso giorno in cui la Prefettura di Agrigento effettuò un’ispezione nei confronti della Edilroad di Caramazza, alla quale era stato notificato anche un preavviso di diniego per l’iscrizione nella white list.

L’inchiesta dovrà ora chiarire ulteriormente il ruolo dei vari soggetti coinvolti e le modalità con cui sarebbe stata organizzata la partecipazione alla gara d’appalto.