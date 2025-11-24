Mosella, qui si muore. Due “carriole” di bitume possono salvare la vita (Fotogallery)

Condividi

Lo sappiamo già. Sono stati stanziati i soldi per sistemare una volta per tutte questa strada maledetta, ovvero la strada di collegamento tra la ss. 640 e il Villaggio Mosè, meglio conosciuta come la circonvallazione.

E’ noto che prima dell’inizio dei lavori di rifacimento del tempo ne passerà. Nel frattempo non si può rischiare di morire in quella strada dove le quantità di buche presenti sono pericolosissime soprattutto per chi attraversa quel tratto in moto.

Lo ribadiamo ancora una volta: si rischia seriamente di morire. Nell’attesa dell’inizio dei lavori almeno dare una sistemata a questo “paesaggio lunare”, onde prevenire amarissime sorprese.

Alcune delle buche che vedete sono profonde anche più di dieci centimetri e in alcuni casi diventano delle piccole piscinette coperte dall’acqua diventando vere e proprie trappole micidiali.

Non c’è altro da aggiungere, le foto parlano da sole.