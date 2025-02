Morto un sub di 47 anni

Condividi

Visualizzazioni 178

Un sub di 47 anni è morto tra Altavilla Milicia e Trabia. E’ stato recuperato dai sub dei Vigili del fuoco. A lanciare l’allarme è stato un altro sommozzatore, con la vittima in mare per un’immersione. Si ipotizza che l’uomo sia stato preda di un malore durante l’immersione, non riuscendo più a risalire. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Altavilla Milicia. Indagini e accertamenti clinici sono in corso.