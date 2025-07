Morto schiacciato dal proprio trattore

Condividi

Nelle campagne di Patti, in provincia di Messina, in contrada Garbo, un uomo di 37 anni, Biagio Rizzo, è morto schiacciato da un piccolo trattore che ha guidato durante dei lavori di pulitura di un terreno privato. Il mezzo cingolato si sarebbe ribaltato a causa di un dislivello del terreno. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi. Sul posto sono intervenuti I carabinieri della Compagnia di Patti che hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.