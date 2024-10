Morto pochi giorni dopo un incidente stradale

Condividi

E’ morto Mario Giannino, 19 anni, di Catania, coinvolto in un incidente stradale lo scorso 24 ottobre in via Plebiscito, teatro di uno scontro tra lo scooter sul quale viaggiava come passeggero e un’automobile. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Marco e poi al Policlinico dove adesso è deceduto. A seguito dell’impatto, Giannino, che indossava il casco, è stato sbalzato dal mezzo riportando un gravissimo trauma cranico con emorragia cerebrale e fratture multiple. La Procura ha avviato un’inchiesta. L’automobilista non avrebbe rispettato la precedenza ad un incrocio.