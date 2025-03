Morto per pancreatite: imputazione coatta per quattro medici

Condividi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l’imputazione coatta per quattro medici dell’ospedale Sant’Elia indagati a seguito della morte di Mirko Mattina, 26 anni, deceduto il 27 dicembre del 2021 per una pancreatite. A fronte degli esiti degli accertamenti clinici, in contraddittorio tra le parti, la Procura ha depositato istanza di archiviazione. I genitori di Mirko Mattina si sono opposti. E le tesi dei loro legali sono state condivise dal giudice Salvucci che pertanto ha imputato, in modo coatto, i medici Irina Oxenius, Rosa Maria Petix, Martina Mazzè e Calogero Marsala, per i reati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo, in riferimento a un presunto carente, tardivo o erroneo approccio diagnostico e terapeutico alla pancreatite.