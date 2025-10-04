Morto Mario Finocchiaro, già Questore di Agrigento. Il ricordo della Questura della Città dei Templi

Condividi

La Questura di Agrigento esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Mario Finocchiaro, già Questore di Agrigento.

Uomo delle Istituzioni, dirigente di altissimo profilo, ha saputo guidare la Polizia di Stato in questa provincia con autorevolezza, profonda umanità e grande senso del dovere.

Il suo stile sobrio, la sua disponibilità all’ascolto e la capacità di valorizzare le risorse umane hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei colleghi e della comunità agrigentina.

Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui ne ricordano la competenza, il rigore e l’attenzione verso le persone.