Morto l’anziano investito dal vortice a Marsala

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È morto Antonino Fortunato, il 70enne di Marsala gravemente ferito durante il tornado che venerdì 9 ottobre ha colpito il territorio marsalese. L’uomo viaggiava in automobile con la moglie lungo la strada statale 115 quando il veicolo è stato investito dalla furia del vortice. La Regione Siciliana ha appena dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per Marsala e Petrosino, con una prima stima dei danni intorno ai 20 milioni di euro. La sindaca Andreana Patti ha espresso cordoglio alla famiglia, annunciando inoltre il lutto cittadino in occasione dei funerali. Anche il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco ha manifestato la partecipazione dell’intera assise civica al dolore dei familiari.