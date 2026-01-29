Morto investito: ha protetto la fidanzata

Condividi

Visualizzazioni 176

E’ morto Manuel Piazza, 30 anni, originario di Milano, gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato sera 24 gennaio in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani. Lui è stato investito insieme alla fidanzata appena fuori da un ristorante, diretti verso la loro automobile. Piazza è stato soccorso all’ospedale di Trapani e poi trasferito d’urgenza a Palermo, dove è stato in coma per diversi giorni. Al momento dell’incidente il trentenne si sarebbe istintivamente frapposto tra l’auto e la compagna, Annalisa Tartamella, nutrizionista trapanese, nel tentativo di proteggerla. La donna è ricoverata a Trapani: le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.