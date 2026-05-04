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Un uomo di 65 anni, Biagio Savoca, è stato trovato morto in un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo in contrada Gaito, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Il cadavere è stato recuperato al termine delle ricerche avviate dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche un elicottero da Catania con i sommozzatori, che si sono immersi nel bacino e hanno individuato il corpo senza vita di Savoca. A lavoro anche i sanitari del 118 e i carabinieri, impegnati nei rilievi investigativi per risalire alla causa della morte.