Morto in ospedale dopo un’infezione: la Procura chiede un anno per l’ex direttore sanitario

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La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto la condanna a un anno di reclusione per omicidio colposo nei confronti dell’ex direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio, nell’ambito del procedimento legato alla morte di Carmelo Cimino, 81 anni, deceduto il 22 ottobre 2015.

L’anziano era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale il 2 settembre, accompagnato dal figlio, presentando un evidente stato confusionale. Dopo la valutazione dei sanitari era stato disposto il ricovero nel reparto di Medicina. Nei giorni successivi, però, le sue condizioni di salute si erano progressivamente aggravate. Gli accertamenti diagnostici, tra cui una Tac al torace, avevano successivamente evidenziato la presenza di un’infezione. Nonostante le cure, Cimino è morto il 22 ottobre all’interno dello stesso ospedale.

Al centro dell’accusa nei confronti dell’ex direttore sanitario Seminerio ci sarebbe la presunta mancata attivazione del comitato operativo. La Procura ritiene che tale omissione possa avere avuto un ruolo nella vicenda culminata con il decesso dell’anziano.

Seminerio è difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, mentre i familiari di Carmelo Cimino sono rappresentati dall’avvocato Daniela Ciancimino. La richiesta dell’accusa dovrà ora essere valutata dal giudice, chiamato a stabilire eventuali responsabilità penali nella gestione del caso.