Morto in mare per recuperare un pallone dei figli

Tragedia sulla spiaggia di Triscina, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Un uomo di 47 anni, Giacomo Montepiano, imprenditore nel settore dei traslochi, si è tuffato a mare per recuperare un pallone lanciato in acqua dai figli e in balia delle correnti verso il largo. E’ morto molto probabilmente a causa di un malore. Inutili si sono rivelati i soccorsi. Secondo alcuni testimoni, Montepiano, giunto ad un centinaio di metri dalla riva, ha iniziato ad annaspare. Un giovane si è tuffato e ha raggiunto l’uomo già in difficoltà. Altri tre lo hanno altrettanto raggiunto con un materassino e lo hanno trasportato a terra. I sanitari del 118 per circa un ora hanno tentato di rianimarlo anche con un defibrillatore.