Morto in carcere Domenico Maniscalco

In Lombardia, in provincia di Pavia, a Voghera, in carcere, è morto, presumibilmente preda di un infarto fulminante, Domenico Maniscalco, 59 anni, di Sciacca, imprenditore incensurato, già inquisito e poi assolto nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Montagna”, e recentemente altrettanto arrestato e inquisito per mafia dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo nell’ambito di un’inchiesta sul locale mandamento mafioso del comprensorio di Sciacca e relative dinamiche interne.