Morto dopo un’infezione al San Giovanni di Dio: assolto l’ex direttore sanitario Seminerio

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Il Tribunale di Agrigento ha assolto Antonello Seminerio, ex direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio, dall’accusa di omicidio colposo. La Procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto per lui una condanna a un anno di reclusione.

Al centro del procedimento c’era la morte di Carmelo Cimino, 81 anni, deceduto il 22 ottobre 2015 dopo un periodo di ricovero nella struttura ospedaliera agrigentina.

L’anziano era arrivato al pronto soccorso il 2 settembre, accompagnato dal figlio, presentando uno stato confusionale. Dopo la valutazione iniziale era stato disposto il trasferimento nel reparto di Medicina. Nei giorni successivi, tuttavia, le sue condizioni di salute si erano progressivamente aggravate.

Una successiva Tac al torace aveva evidenziato la presenza di un’infezione. Nonostante le cure, il quadro clinico continuò a peggiorare fino al decesso, avvenuto il 22 ottobre al San Giovanni di Dio.

L’accusa contestava a Seminerio, in particolare, la mancata attivazione del comitato operativo, ritenendo che tale omissione avesse avuto rilievo nella gestione della vicenda.

L’ex direttore sanitario, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, è stato invece assolto dal Tribunale di Agrigento.