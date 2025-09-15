Morto dopo un investimento stradale

A Palermo all’ospedale “Villa Sofia” è morto Gaetano Scaffidi, 51 anni, l’uomo che a bordo di un motociclo il 26 agosto scorso ha investito Anna Maria Romano, 65 anni, al lungomare Cristoforo Colombo a Palermo. La donna è deceduta subito dopo l’impatto. Lui è stato ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center per un grave trauma toracico con travaso di sangue nei polmoni, ratture alle vertebre, alle coste e compressione del midollo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, Scaffidi si sarebbe accorto all’ultimo momento dell’anziana, e avrebbe provato in tutti modi ad evitarla, senza riuscirci.
