Morto dopo aggressione: un indagato per omicidio

A Catania nel reparto Rianimazione dell’ospedale Canizzaro è morto Salvatore De Luca, 57 anni, di Catenanuova, in provincia di Enna, sposato e padre di un figlio, che sarebbe stato picchiato lo scorso 3 dicembre in strada da un uomo di 23 anni già arrestato per tentato omicidio e adesso indagato di omicidio. A scatenare l’aggressione sarebbero stati dissidi e contrasti tra le due famiglie.
