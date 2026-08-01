Morte sul viadotto Morandi, la Procura cambia passo: 15 indagati per la tragedia di Gino Brucceri

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Proseguono le indagini sulla morte di Gerlando “Gino” Brucceri, l’operaio di 53 anni deceduto il 7 luglio scorso durante i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Morandi di Agrigento. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 15 persone, tra dirigenti dell’Anas, responsabili dell’impresa incaricata dei lavori e alcuni colleghi della vittima. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto procuratore Annalisa Failla, punta a ricostruire con precisione quanto accaduto nel cantiere. Se nelle ore successive alla tragedia si era parlato di un possibile malore improvviso, oggi gli investigatori ritengono necessario approfondire diversi aspetti che non appaiono del tutto compatibili con questa prima ricostruzione.

L’attenzione degli inquirenti si concentra soprattutto sulle lesioni riscontrate sul corpo dell’operaio e sulla posizione in cui è stato trovato. Gli accertamenti dovranno stabilire se tali elementi siano compatibili con un’eventuale caduta accidentale oppure se vi siano circostanze diverse che possano aver determinato il decesso.

Tra le attività investigative disposte dalla Procura figura anche l’analisi del telefono cellulare della vittima. Il consulente tecnico incaricato dovrà recuperare ogni informazione ritenuta utile, comprese conversazioni, documenti e file eventualmente cancellati, nella speranza di acquisire ulteriori elementi per chiarire le ultime ore di vita dell’operaio.

Nel frattempo uno dei legali degli indagati ha presentato richiesta di incidente probatorio. La decisione spetterà al giudice e, fino a quando non saranno completati gli accertamenti irripetibili, gran parte del viadotto Morandi rimarrà sotto sequestro.