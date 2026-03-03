Morte Santapaola: disposta l’autopsia

Condividi

La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul boss catanese Benedetto “Nitto” Santapaola, 87 anni, morto nel carcere milanese di Opera, detenuto al 41bis. E’ stato ritenuto uno dei principali capi di Cosa Nostra dagli anni ’70, leader del clan Santapaola-Ercolano. E’ stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari per reati di associazione mafiosa, omicidio e traffico di droga. Arrestato nel 1993 dopo anni di latitanza, è stato condannato anche come mandante della strage di Capaci.