“Morte Papa”: istituito registro condoglianze in Prefettura

A seguito della deliberazione di cinque giorni di lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri per la morte del Papa, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad Agrigento in Prefettura è disponibile un registro di condoglianze per i cittadini che desiderano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio: da oggi mercoledì 23 aprile e fino a sabato prossimo 26 aprile, giorno dei funerali, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, e dalle 14:30 alle 18:30. Successivamente il registro sarà trasmesso all’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Agrigento.