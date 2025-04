“Morte Papa”: annullate iniziative al teatro Pirandello

Condividi

A seguito della morte del Papa, ad Agrigento la Fondazione Teatro Pirandello ha annullato le iniziative in programma domani, giovedì 24 aprile, al Teatro Pirandello, dove sono state organizzate delle le visite teatralizzate, a cura della Savatteri Produzioni, in occasione di una doppia ricorrenza: il teatro compie 145 anni da quando fu inaugurato nel 1880. E, inoltre, nel 2025 compie 30 anni la restituzione alla città del teatro dopo i lavori di restauro. Il presidente della Repubblica dell’epoca, Oscar Luigi Scalfaro, il 29 aprile del 1995 partecipò all’inaugurazione. In una nota della Fondazione si legge: “La decisione di annullare le iniziative organizzate è stata presa in segno di rispetto per il momento di cordoglio che coinvolge l’intera nazione. Ringraziamo il pubblico per la comprensione”.