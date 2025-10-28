“Morte Marianna Bello”: presentato un esposto alla Procura di Agrigento

Condividi

Come già annunciato lo scorso 18 ottobre, l’avvocato Salvatore Cusumano, che assiste la famiglia di Marianna Bello, la donna di 38 anni di Favara vittima del nubifragio dello scorso primo ottobre, ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento.

E afferma: “Credo che sia fondamentale risalire al responsabile di tutto ciò. Bisogna accertare se quel primo ottobre l’allerta ‘gialla’ era davvero ‘gialla’ e non ‘rossa’, e se quindi vi siano responsabili fra la Protezione civile regionale. E poi accertare se, negli anni, il convogliatore di piazza della Libertà, da dove è stata trascinata Marianna, sia stato manutenuto a regola d’arte, perché crediamo che, se la manutenzione fosse stata effettuata, Marianna non sarebbe morta. Mi riferisco in particolare ad alcune griglie del convogliatore incautamente lasciate aperte. Se la Procura individuerà eventuali responsabili, noi saremo parte civile.”

Angelo Ruoppolo (Teleacras)