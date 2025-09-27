Morte Marco Chiaramonti, impatto violento con il tronco dell’albero con traumi mortali per molti organi. I funerali lunedi 29 settembre

Condividi

Visualizzazioni 191

Non solo la testa ma anche tanti altri organi sono stati colpiti dal violento impatto a seguito dell’incidente che ha avuto Marco Chiaramonti la sera di domenica scorsa nei pressi di San Leone.

Questi i primi risultati, seppur ancora allo stato iniziale, dell’autopsia che stamattina è stata eseguita presso la sala mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Ad eseguirla, per oltre 4 ore, è stato il medico legale Alberto Alongi che ha confermato che la morte di Marco Chiaramonti è stata istantanea. A fianco ad Alongi, Pietro Zuccarello, tossicologo legale.

Adesso per avere il responso definitivo si dovranno aspettare i canonici 90 giorni.

Intanto è stata fissata la data del funerale che si terrà lunedi prossimo, 29 settembre, alle 15,30 nella Basilica dell’Immacolata di via Pirandello. Nello stesso giorno il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha proclamato il lutto cittadino.





